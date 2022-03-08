أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 8-3-2022

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم إذ تخزن ربات البيوت الخضروات قبل الشهر الكريم، استعدادًا لإعداد وجبات الإفطار والسحور، ولأهميتها في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات نستعرض أسعار الطماطم والخيار والجزر والبصل والخس، وغيرها من الخضروات، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» لمتابعة الأسعار، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

تراوح سعر الفلفل الرومي الأخضر ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل كيلو الفلفل الرومي الأصفر ما بين 10حتى 15 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو الفلفل الأحمر ما بين 12 إلى 16 جنيهًا.

وتراوح سعر الطماطم اليوم في الأسواق، ما بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 3 حتى 5 جنيهات، وسجل سعر الخيار بين 10 حتى 12 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و4 جنيهات، كما سجل سعر الملوخية ما بين 7 و10 جنيهات.

سعر الليمون في الأسواق

سجل سعر الليمون بين 15 حتى 20 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل الباذنجان الرومي سعر 12 جنيها، وسجل كيلو الباذنجان العروس سعر يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 حتى 6 جنيهات، كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 15 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيهًا حتى 5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الثوم ما بين 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو.