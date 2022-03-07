«قورة» يعتذر عن انتخابات رئاسة الوفد.. وأبو شقة ويمامة مرشحان

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، اليوم، طلبا من المهندس ياسر قورة، المرشح لمنصب الرئيس، اعتذر فيه عن خوض الانتخابات.

اعتذار قورة عن خوض انتخابات الوفد

وفيما يلي نص الاعتذار، عن خوض عملية الانتخابات:

«السادة لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد، مقدمه لسيادتكم ياسر فاروق محمد فريد قورة: أتقدم باعتذارى عن استكمال ترشحي على منصب رئيس حزب الوفد، والمزمع إجراؤها يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022 وذلك بناء على طلبى، مع تمنياتى بالتوفيق للجنة والهيئة الوفدية، مقدمه لسيادتكم لاتخاذ اللازم»

أبو شقة ويمامة مستمران

ويخوض الانتخابات على منصب رئيس حزب الوفد المرشحان المستشار بهاء الدين أبوشقة، الرئيس الحالي للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب.

يذكر أن لجنة الإشراف على الانتخابات، أتمت كل الاستعدادات لدعوة الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية» لاختيار رئيس الحزب.

وكانت الهيئة القضائية المشرفة على إجراء الانتخابات، أوفدت المستشار محمد عبدالمعطى، ممثل النيابة الإدارية وعضو اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لمعاينة مقر انعقاد الانتخابات، والاطلاع على صناديق الاقتراع ومراجعة كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الهيئة القضائية الموقرة لتحقيق الشفافية والنزاهة في انتخابات رئاسة الحزب، المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 مارس 2022.