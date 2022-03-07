نائب رئيس هيئة البترول السابق: مصر لن تستورد منتجات بترولية نهاية 2023

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إنه عقب ما حدث عام 2011 خرج الأجانب من الاستثمار في مصر عقب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتمع بالمستثمرين الأجانب في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وأعلن أن مصر ستسدد كل الالتزامات الموجودة عليها التي وصلت إلى 6 مليارات دولار.

وأشار مدحت يوسف إلى أن مصر كان تستورد الغاز باستمرار ولكن حاليا أصبحت مصدرا للغاز وحققت الاكتفاء الذاتي.

القيادة السياسية مهتمة دائما بالتطوير

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن القيادة السياسية مهتمة دائما بالتطوير وعملت على تنفيذ عدة مشاريع كبيرة لافتا إلى أن مصر كانت ستحتاج 30 مليار دولار لاستيراد الغاز إذا لم تحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، متابعا: «مع نهاية العام المقبل لن نستورد أي منتجات بترولية، الدولة عاملة جهد كبير جدا في كافة المجالات خاصة في مجالات البترول ورفع كفاءة الطاقة واستخدامها».

مصر زادت من استخدام الغاز

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن استهلاك المنتجات البترولية انخفض في مصر بسبب تقليل الاستيراد من الخارج حيث استخدمت مصر الغاز الطبيعي كبديل للنفط وتم تنفيذ مشروعات لاستخدام الغاز على حساب البترول، مبينا أنه لولا الغاز والصناعات المرتبطة به كانت احتياجات مصر من المنتجات البترولية ستكلف الكثير.