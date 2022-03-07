استأنف فريق النادي الأهلي، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمباراته المؤجلة أمام نادي بيراميدز، والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الثامن بالدوري الممتاز؛ ليكون بذلك التدريب الأول للفريق بعد فوزه، السبت الماضي، على المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا يبحث قطاع عريض من جمهور الفريقين عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز وتردد القناة الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، غدا الثلاثاء، على ستاد «السلام وي» في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويأتي ناديا الأهلي وبيراميدز، في الترتيب الأول والثاني بجدول الدوري، إذ يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري بعد خوض 10 مباريات برصيد 26 نقطة، فيما يأتي النادي الأهلي وصيفًا في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، جمعها من 9 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وحصلت قناة «أون تايم سبورت» الأرضية على حقوق بث مباريات الدوري المصري، التي يمكن متابعة المباريات من خلالها في توقيتاتها المعلنة، وجاء تفاصيل تردداتها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

وتعرض مباريات الدوري عبر تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، والتي يمكن تحميلها عن التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

ترتيب الزمالك في الدوري

ويأتي في المركز الثالث نادي الزمالك برصيد 22 نقطة جمعها من 10 مباريات، وسموحة في المركز الرابع بـ22 نقطة من 11 مباراة، وفي المركز الخامس البنك الأهلي بـ19 نقطة، حصها من 12 مواجهة منذ انطلاق الدوري المصري.

قائمة هدافي الدوري حتى الآن

- أحمد سيد زيزو الزمالك بـ 7 أهداف في 9 مباريات بنسبة 78% .

- أجوستينيو مابولولو الاتحاد السكندري بـ6 أهداف في 11 مباراة بنسبة التهديف 55%.

- مروان حمدي سموحة بـ 6 أهداف في 10 مباريات بنسبة تهديف 60%.

- بيرسي تاو الأهلي بـ 5 أهداف في 8 مباريات بنسبة تهديف 62%.

- محمد هلال البنك الأهلي بـ 5 أهداف في 8 مباريات بنسبة تهديف 42%.