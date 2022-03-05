القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري الأبطال

زادت عمليات البحث خلال الدقائق الماضية عبر محركات البحث العالمية «جوجل» عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني؛ لمتابعة المباراة حيث تتجه أنظار جماهير الأهلي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة لمشاهدة اللقاء المرتقب بين الفريقين في إطار دوري أبطال أفريقيا 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويستطيع الجمهور المصري متابعة القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والمريخ السوداني من خلال باقة من الترددات منها الأرضي، والمشفر وجاءت تفاصيلها كالتالي:

يمكن للجمهور متابعة المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي بتحميل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، والتي يمكن تنزيلها عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

كما يمكن أن يحصل للجمهور على متعة مشاهدة مباراة المارد الأحمر والفريق السوداني عبر شاشات التلفزيون عبر قنوات «beIN SPORTS»، التي حصلت على حقوق البث للبطولة وتردداتها كالتالي:

تردد beIN SPORTS على نايل سات

- تردد القناة 11548.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل المارد الأحمر

ووفقا لتوقعات المُحللين الرياضين، فإنه من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، على معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني في خط الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية في خط الوسط، وأمامهما الثلاثي أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، وأخيرا في الهجوم محمد شريف.

الأهلي والمريخ السوداني

يذكر أن صن داونز يتصدر ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال إفريقيا الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة حصدها من التعادل مع الهلال السوداني، بينما خسر مواجهة الجولة الثالثة أمام صن داونز، ويأتي المريخ في المركز الثاني بـ4 نقاط، ويتذيل الهلال بنقطة واحدة.