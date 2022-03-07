محافظ الغربية يتفقد أكبر مصنع للنسيج في العالم بالمحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تُكتب بحروف من نور في قلب مدينة المحلة الكبرى، من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ داخل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، اليوم الاثنين، بحضور المهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة.

محافظ الغربية: الصرح العملاق يعيد غزل المحلة لمجدها القديم

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا الصرح العملاق سيعيد شركة غزل المحلة إلى مجدها القديم، ليس فقط داخل مصر، وإنما على مستوى العالم، لاسيما بعد وجود الإرادة السياسية في عودة هذه الصناعة إلى سابق عهدها، حيث يجري إنشاء المصنع على مساحة 62500 متر مربع، ليستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يومياً، وسيتم الانتهاء منه قريباً، بتكلفة تقديرية 780 مليون جنيه.

«شاكر»: تطوير باقي مصانع الشركة وتحديث الآلات

وأوضح المهندس أحمد شاكر أنه بجانب إنشاء المصنع الجديد، يتم تطوير باقي المصانع من خلال تحديث الإنشاءات والآلات، التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب التطوير الشامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب، مشيراً إلى أن أحد أهم أركان خطة التطوير كانت دمج شركة الغزل وشركة الصباغة، وذلك بهدف خلق كيان قوي قادر على المنافسة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير مصنع «غزل 4»، الذي يتم إحلاله وتجديده وتحديثه بأحدث الماكينات السويسرية والإيطالية، ليستقبل عدد 71500 مردن، بمعدل إنتاج 12 طن في اليوم، حيث يتم تطويره عن طريق الشركة الهندسية للإنشاءات.

وتفقد أيضاً مصنع «غزل 6»، الذي يجري إحلاله وتجديده كذلك، من خلال شركة المقاولين العرب، لإنتاج 15 طن يومياً، حيث يتم رفع كفاءة عنبر الإنتاج الحالي وإحلاله وتجديده ورفع كفاءته، وحفر أنفاق جديدة للتهوية، وتركيب شبكات تبريد وتكييف جديدة.

محافظ الغربية يوجه الشكر للرئيس السيسي

ووجه محافظ الغربية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حرصه لتطوير هذه الصناعة الهامة، كما وجه الشكر لعمال ومهندسي الموقع، قائلاً: «أنتم تكتبون تاريخ جديد لشركة مصر للغزل والنسيج، وتضعون بصمة قوية في الجمهورية الجديدة».

وعقب الجولة، تفقد المحافظ معرض منتجات الشركة، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل إنشاء الشركة منذ عام 1927 في عهد الملك فؤاد الأول، وحتى اليوم.

رافق المحافظ خلال جولته كل من أحمد المغاوري، رئيس حي ثاني المحلة، وعلاء النمر، رئيس حي أول المحلة.