كيفية التسجيل في منح مجانية من وزارة الاتصالات «لو عايز تزود دخلك»

تستمر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم منح مختلفة للعديد من الأشخاص، حيث تقدم الوزارة بشكل مستمر منحة يوداسيتي وهي مؤسسة تعليمية إلكترونية أمريكية تدرس تخصصات مختلفة في مجالات مختلفة وتعطي شهادات للأشخاص ليتم قبولهم في سوق العمل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي تفاصيل منحة وزارة الاتصالات وكيفية التسجيل.

منح وزارة الاتصالات

وفرت الوزارة للمصريين 3 برامج دراسية كاملة من يوداسيتي بالمجان تماماً، دون دفع أي رسوم، كا ماعليك هو إحضار بطاقة الرقم القومي المصرية أوجواز السفر المصري لإثبات جنسيتك المجالات المتاحة هي:

Digital Marketing

Data Analysis

Web Development

وتقسم هذه البرامج والمسارات إلى عدة مستويات المستوى الأول: Challenger Track، المستوى الثاني: المحترف Professional Track، المستوى الثالث: Advanced Track تقدر تسجل في أي مستوى فيهم مثلما تشاء وفق مقدار خبرتك.

عند التسجيل في المستوى الأول يتم إتاحة المحتوى الدراسي مباشرة ولا يكون هناك عملية فلترة أو قبول أو رفض، فجميع من يتقدمون يتم قبولهم، لأنه مستوى للمبتدئين فلا يطلب منك أي خبرات سابقة.

كذلك يوجد ورشة عمل ومحاضرة أحد الخبراء في المجال الذي تدرسه وقمت باختياره، يرشدك فيه إلى كيفية الحصول على شغل «فريلانس» وازاي تسوق لنفسك وازاي تبيع شغلك وخبرتك و تستفيد من اللي بتتعلمه في المنحة لما بتسلم كل مشاريعك سليمة في معادها.

وتكون اللغة الأساسية في مختلف هي اللغة الإنجليزية ولكن تكون معظم الخطوات و الدروس مترجمة للتيسر على متوسطي المهارة في اللغة.

كيفية التقديم على منح وزارة الاتصالات

ويمكن التقديم على منح وزارة الاتصالات من خلال هذا الرابط حيث عليك اختيار المسار الذي تريده وتسجيل بياناتك الشخصية.

مميزات المنحة

تساعدك في تحسين مستواك في أي مجال تختاره، كما تضعك على أول الطريق الذي يساعدك لكي تزود خبرتك، كما تساعدك على إيجاد عمل بشكل حر (فريلانس) بحيث تزود دخلك بجانب عملك الأساسي.