خطيبة الإعلامي إياد داود تنهار أثناء توديع جثمانه: «مع السلامة».. صور

انهارت «ليلة» خطيبة الإعلامي إياد داود، أثناء توديع جثمان خطيبها الراحل، بعد انتهاء صلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وشيع المئات، جثمان الإعلامي الشاب، الذي غيبه الموت مساء أمس السبت، 5 مارس 2022.

بكاء خطيبة الإعلامي إياد داود

وحرصت خطيبة الإعلامي إياد داود، على أن تتخفى عن أعين الصحافة والإعلام، ودخلت في نوبة بكاء شديدة أثناء صلاة الجنازة عليه، ووقفت بجوار سيارة نقل الموتى، التي نقلت الجثمان من المستشفى إلى المسجد، وظلت تردد: «مع السلامة يا إياد».

وفاة الإعلامي إياد داوود

وغيب الموت، أمس، الإعلامي إياد داود، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وسيقام العزاء مساء غد الاثنين، في مسجد الحامدية الشاذلية، وكشف السياسي خالد داود، شقيق الإعلامي الراحل إياد داود، لـ«الوطن»، عن أن شقيقه أصيب منذ فترة بفيروس كورونا، وأدى ذلك لدخوله المستشفى، حتي توفي هناك متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

معلومات عن إياد داود

إياد داود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب والسياسي خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، واشترك في 15 عرضًا مسرحيًا جامعيًا، وقدّم في بداية مسيرته برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على قناة «دريم»، واستمر منذ عام 2005 حتى 2012.