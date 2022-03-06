مشاهد من جنازة الإعلامي إياد داود: حزن شقيقه وانهيار خطيبته

شُيعت جنازة الفنان والإعلامي إياد داود من مسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين، اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر، بحضور شقيقه خالد داود وخطيبته وعدد من أصدقائه الذين لم يتمالكوا دموعهم حزنًا علي رحيل صديقهم الذي وافته المنية، مساء أمس السبت، بعد معاناته مع مضاعفات فيروس «كورونا».

وانهارت خطيبة إياد داود من البكاء حزنًا علي رحيله المفاجيء، فيما بدا الحزن واضحًا على ملامح أصدقائه أثناء حملهم للنعش وقت دخوله وخروجه من مسجد مصطفي محمود، وذلك قبل توجههم إلي المقابر لدفنه.

وتتلقى أسرة الإعلامي إياد داود العزاء، غدًا الاثنين، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وفقًا لما أعلنه خالد داود، شقيق الفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتلقى الوسط الفني والإعلامي صدمة بوفاة إياد داود عن عمر ناهز 39 عامًا، حيث أعلن شقيقه خالد داود أن الراحل وافته المنية بعد معاناة مع مضاعفات فيروس «كورونا».

إياد داود استشعر قرب أجله قبل وفاته بـ4 أيام

«قلبه كان حاسس إنه هيموت».. هكذا كشف الممثل محمد النجار، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة إياد داود، وذلك بعد نشره لصورة تجمعهما عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، مؤكدًا أنه زار الأخير في منزله قبل 4 أيام، وفوجئ بكلامه عن استشعاره قرب الأجل.

مشوار الفنان والإعلامي إياد داود

يذكر أن الإعلامي إياد داود، شارك في تقديم برنامج «شبابيك» قبل أعوام علي قناة «دريم»، وذلك رفقة الإعلامي الراحل عمرو سمير الذي رحل عن دنيانا قبل 4 أعوام، وبعدها أصبح مدربًا للتمثيل في ورشة مروة جبريل، وشارك كممثل في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسلات «الداعية، شديد الخطورة، فض اشتباك»، بالإضافة إلي فيلم «الثمن» مع الفنان عمرو يوسف.