رئيس جامعة الأقصر يكرم أوائل الطلاب خلال فعاليات معسكر «قادرون باختلاف»

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، انطلاق فعاليات معسكر قادرون باختلاف «إرادة وتحدي»، الذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، بمشاركة جمعية الهلال الأحمر، بحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات المصرية، والدكتور مصطفى إسماعيل، رئيس الجمعية الشرعية، والدكتورة إلهام عيسى مستشار رئيس الجامعة لذوي الهمم، ومحمود جمال، منسق التطوع بالجامعات المصرية، ومشاركة الطلاب المتطوعين بالجامعة، وطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

دعم الطلاب ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة

قال الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، إن المعسكر جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الطلاب ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية، وتقديم سبل الرعاية اللازمة لهم وإدماجهم في المجتمع، بهدف تحقيق الدمج بين الطلاب من ذوي الإعاقة وأقرانهم من الطلاب الأسوياء، مضيفا أن أبناء الجامعة من ذوي الهمم استطاعوا تحقيق نجاحات في مسابقات خارج الجامعة، وحصدوا ميداليات ذهبية وفضية، ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن على رعايتها لذوي الهمم بالجامعات كما وجه الشكر لجمعية الهلال الأحمر والجمعية الشرعية.

أشاد مستشار وزيرة التضامن، برئيس جامعة الأقصر، ونجاحه في إدارة الجامعة، منذ توليه زمام القيادة حيث استطاعت جامعة الأقصر أن تزاحم الجامعات الكبرى في العديد من المجالات والفعاليات والمسابقات في فترة قياسية وبإمكانيات محدودة، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي وخصوصا معالي الوزيرة تقدم كل الدعم لتلك الجامعة الوليدة وعلى استعداد لتبني أي أفكار من شأنها رفع اسم جامعة الأقصر خفاقا عاليا.

تدريب ذوى الهمم «الإعاقة البصرية» على الإسعافات الأولية

فيما أشار الدكتور مصطفى إسماعيل رئيس الجمعية الشرعية، إلى أن الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن ستنشئ مركزا لذوي الهمم مجهز بأحدث المعدات والأجهزة المتطورة ودعمه بالأطباء والتمريض وكل الخدمات بشكل مجاني.

وتضمنت فعاليات المعسكر تدريب ذوى الهمم «الإعاقة البصرية» على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وعلى هامش فعاليات المعسكر وفي ضوء تنفيذ برنامج حاضنات الفائقين في جامعة الأقصر، تم صرف مكافأة مالية قدرها 1000 شهريا لمدة عامين لـ15 طالبا من الطلاب الفائقين بالجامعة، مع شرط استمرار تفوقهم للعام المقبل، كما تم منحهم شهادات تقدير.