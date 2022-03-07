جامعة الأقصر تكشف تفاصيل مشاركتها بوفد طلابي في معرض الفنون التشكيلية

قال الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، إنه في إطار دور الجامعة التثقيفي والتنويري وتأكيدا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالفن والمبدعين لتقديم أعمال راقية لإثراء الثقافة والفن والابداع، شاركت الجامعة في مهرجان السينما الأفريقي في دورته الحادية عشرة بمعرض الفنون التشكيلية لكلية الفنون الجميلة تحت شعار «في حب مصر».

المعرض يتضمن 150 لوحة شاركت فيها 40 دولة و500 فنان

وأضاف رئيس جامعة الأقصر خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ المعرض تضمن 150 لوحة شاركت فيها 40 دولة بمشاركة نحو 500 فنان، لافتا إلى أن المعرض جاء في إطار اليوم العالمي للمرأة وعبّر عن دور المرأة في العصر الفرعوني وحتى العصر الحالي فيما يتعلق بممارساتها الإبداعية والفنية.

20 طالبا وطالبة من جامعة الأقصر يشاركون في المعرض

وتابع رئيس جامعة الأقصر: «المرأة حصلت على مكانة خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك من جانبنا في المعرض 20 طالب وطالبة بالتعاون مع مهرجان السينما الأفريقي في دورته الحادية عشرة»، مشيرًا إلى أن الفنان محمود حميدة هو الرئيس الشرفي للمهرجان، وشارك بعض الفنانين أيضا مثل «بسمة»، التي حضرت الافتتاح أول أمس، ونخبة من مثقفي المحافظة الذين حرصوا على حضور المعرض.

الجامعة شاركت في مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى مشاركة الجامعة مؤخرا بوفد من الطلاب في مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، والذي عقد بمدينة أسوان ضمن الخطة الاستراتيجية لبرامج معهد إعداد القادة بحلوان، وحصدت جامعة الأقصر المركز الأول جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، القائد المبدع، الذي أقيم تحت شعار «خير بلادي».