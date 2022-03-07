«زيلينسكي» يلقي كلمة امام مجلس العموم لطلب دعم عسكري

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، كلمة أمام مجلس النواب العموم البريطاني، عبر تقنية الفيديو غدا، ومن المتوقع أن يطلب زيلينسكي المزيد من الأسلحة، ويكرر دعوته لتطبيق منطقة حظر طيران، وذلك بحسب معلومات واردة من سفارة أوكرانيا في المملكة المتحدة، وقال المتحدث باسم السفارة الأوكرانية، إنه يجري الآن الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بكلمة «زيلينسكي».

طلب مساعدات عسكرية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الرئيس الأوكراني لم تنقطع طلباته وكلماته، التي وجهها منذ بدء الحرب إلى قادة في جميع أنحاء العالم، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وجه زيلينسكي نداء يائسا إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي في اجتماع خاص للحصول على مساعدات عسكرية إضافية، بما في ذلك الطائرات والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للطائرات، التي لا يوفرها الغرب حاليًا لاوكرانيا، بينما قالت مصادر أوكرانية، إنه من المرجح أن يطلب «زيلينسكي» طلبا مشابها للنواب البريطانيين، على الرغم من رفض الناتو الدعوة إلى منطقة حظر جوي، أو الاقتراب من القوات الروسية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن السيناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، كتب إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن، يدعوهم إلى الالتزام باستبدال أي طائرات متبرع بها بطائرات غربية مطورة، بما في ذلك من خلال التمويل والقروض الميسرة، وكذلك الأسعار المدعومة.

أعضاء كونجرس يضغطون على الإدارة لمساعدة أوكرانيا

قال بعض أعضاء الكونجرس المشاركين في الخطاب، إن زيلينسكي وجه نداء يائسا للدول الأوروبية، لتقديم طائرات روسية الصنع لقتال أوكرانيا ضد الغزاة الروس، خلال مكالمة فيديو أمس، مع المشرعين الأمريكيين، حيث تحلق العديد من القوات الجوية في أوروبا الشرقية بطائرات حربية روسية الصنع، كما أن نقل مثل هذه الطائرات إلى أوكرانيا يعني أن الطيارين الأوكرانيين سوف يقودون الطائرات دون الحاجة إلى تدريب إضافي.