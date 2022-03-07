محطات سقوط رئيس جورجيا السابق: زيلينسكي تلقى تحذيرات من مواجهة نفس مصيره

مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا لليوم الـ12 على التوالي، تعرّض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعدة انتقادات بشأن عدم سيطرته على الحكم، إذ حذره الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف من مواجهة مصير الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، المعتقل في بلاده حاليًا بتهمة إساءة استخدام السلطة، وترصد «الوطن» محطات سقوط الرئيس الجورجي السابق.

مصير الرئيس الجورجي السابق

1- عرف الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، بالشخصية الفذة لقيادته ثورة الورود عام 2003 بجورجيا التي أطاحت فيها النخب ما بعد الشيوعية إذ ساهمت فى إحداث إصلاحات عدة بالبلاد.

2- وفي حرب عام 2008 تسبب «ساكاشفيلي» في هزيمة بلاده ضد روسيا، وندد المواطنين بميله إلى الاستبداد، وفقًا لوكالة أنباء «فرانس برس».

3- اتهم «ساكاشفيلي» باختلاس أموال الدولة، إذ اختلس أكثر من 2 مليون و800 ألف دولار من ميزانية جهاز أمن الدولة المخصص للسلع.

4- غادر «ساكاشفيلي» جورجيا في عام 2013، بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس لجورجيا من 2004 إلى 2013 ليقيم فى أمريكا لفترة قليلة واتجه الى أوكرانيا لبدء حياته السياسية، وعين حاكما لمنطقة أوديسا مدعومًا من الرئيس السابق بترو بوروشينكو الذي اختلف معه وقرر اعتقاله.

اعتقال رئيس جورجيا السابق بعد عودته من المنفى

5- وفى أكتوبر 2021، اعتقل «ساكاشفيلي»، فور عودته إلى بلاده بعد 8 أعوام بالمنفى في ظل تفاقم الأزمة السياسية بالبلاد، إذ أن سلطات اتهمته سوء استغلال الحكم.

6- وكانت السلطات في جورجيا قد حذرته من العودة الى البلاد وحكم عليه غيابيا في 2018 بالسجن 6 سنوات.

7- «ساكاشفيلي» أثار الشغب والفوضى في عام 2017 بعد أن وصل أوكرانيا بشكل غير قانوني سيرًا على الأقدام.