بوتين: التهديد الرئيسي في أوكرانيا يأتى من القوميين وأساليبهم «الإرهابية»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ التهديد الرئيسي في أوكرانيا يأتي من القوميين الذين يستخدمون أساليب إرهابية.

كان الكرملين أكد أنّه لا بد أن تعترف أوكرانيا بأنّ القرم روسية، ودونيتسك ولوغانسك دولتان مستقلتان، متابعًا بأنّه لا بد أنّ تعدل أوكرانيا الدستور وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل، وفقا لموقع «سكاي نيوز» عربية.

ومن جانبه طالب رئيس المجلس الأوروبي «بوتين» بوقف الأعمال العسكرية، وضمان مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين.