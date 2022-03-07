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محمود مسلم

بوتين: التهديد الرئيسي في أوكرانيا يأتى من القوميين وأساليبهم «الإرهابية»

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رؤى ممدوح
07:06 م | الإثنين 07 مارس 2022
الرئيس الروسي

الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ التهديد الرئيسي في أوكرانيا يأتي من القوميين الذين يستخدمون أساليب إرهابية.

كان الكرملين أكد أنّه لا بد أن تعترف أوكرانيا بأنّ القرم روسية، ودونيتسك ولوغانسك دولتان مستقلتان، متابعًا بأنّه لا بد أنّ تعدل أوكرانيا الدستور وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل، وفقا لموقع «سكاي نيوز» عربية.

ومن جانبه طالب رئيس المجلس الأوروبي «بوتين» بوقف الأعمال العسكرية، وضمان مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين.

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بقلم رؤى ممدوح