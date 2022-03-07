عاجل.. الاتحاد الأوروبي يدرس انضمام أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا لعضويته

أعلن الاتحاد الأوروبي قبل قليل، أنّه بدأ في دراسة ملف انضمام أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا إلى عضوية الاتحاد، بحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

ويشار إلى أنّ فتيل الأزمة بين الجارتين الروسية والأوكرانية قد اندلع منذ نحو شهرين بسبب طلب أوكرانيا انضمامها إلى حلف الناتو الأمر الذي اعتبرته روسيا تهديداً لأراضيها، لتصبح المناوشان بين موسكو وكييف حرباً واقعية قاربت على أسبوعين من القصف المتواصل ونزوح الآلاف الأوكرانيين إلى دول الجوار.