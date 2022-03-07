قوافل طبية وصرف العلاج بالمجان ومستشفيات ووحدات صحية لتغطية جميع القرى الأكثر احتياجاً

شهدت مصر خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات القومية فى قطاع الصحة، بهدف الاهتمام بصحة المصريين ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وكانت أبرز هذه المبادرات «مبادرة 100 مليون صحة».

ولم يغب محور الصحة عن محاور عمل «حياة كريمة» فى القرى الأكثر احتياجاً على مستوى مصر، حيث تتعاون المبادرة مع الجهات المسئولة، وفى مقدمتها وزارة الصحة، بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية فى القرى وتقديم خدمات مجانية للأهالى تشمل الكشف وإجراء عمليات جراحية ومنح أجهزة تعويضية.

وعملت المبادرة على بناء أو إعادة تطوير وحدة صحية فى كل قرية من قرى «حياة كريمة»، تحت إشراف وزارة الصحة، تقدم مختلف الخدمات الطبية للأهالى، إضافة إلى إنشاء وحدات جديدة لرعاية الأسرة، لتقديم خدمة طبية مميزة للأمهات والحوامل.

يُعد محور الصحة أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ونال نصيباً كبيراً من اهتمام المبادرة التى بنت المستشفيات ورممت الوحدات الصحية وبنت وحدات أخرى جديدة، ووفرت الأجهزة الطبية، وأطلقت العديد من القوافل الطبية وقدمت الخدمات الطبية والأدوية العلاجية بالمجان، ووفرت الكراسى المتحركة لغير القادرين ووفرت الأطراف الصناعية لمحتاجيها ووفرت وسهّلت العمليات الجراحية، فالمبادرة لا تستهدف رفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية فقط، بل تستهدف الإنسان ككل.

وأعلن اللواء أشرف عطية، محافظة أسوان، عن نجاح المبادرة فى تنفيذ العديد من المشروعات، خاصة فى مجال الصحة، مؤكداً أنه تم إنشاء المنظومة من جديد، بتطوير 112 وحدة صحية، والانتهاء من إنشاء 88 وحدة صحية، وتوصيل المرافق الحيوية، وفى أول سبتمبر سيتم الانتهاء من تطوير الوحدات كافة.

وأعلنت المبادرة الرئاسية بمحافظة سوهاج عن إنشاء وتطوير 217 وحدة صحية ومركزاً طبياً ووحدة إسعاف بالقرى المستهدفة، بجانب استهداف إنشاء 25 مركزاً طبياً، وإنشاء وتطوير 153 وحدة صحية، و35 نقطة إسعاف، وإنشاء وتطوير 4 مستشفيات وهى مستشفى المراغة المركزى، وتطوير مستشفى العسيرات المركزى، وإنشاء مستشفى المنشأة المركزى، وإنشاء مستشفى البلينا المركزى، والانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 46 وحدة صحية.

وكان إطلاق القوافل الطبية للمناطق البعيدة المهمشة طوال فترات عمل المبادرة بالقرى البعيدة والفقيرة والمهمشة أمراً مهماً شكّل فارقاً كبيراً مع المواطنين، من أجل تقديم الخدمات الصحية المختلفة، حيث أجرت القوافل الطبية الكشف العلاجى على 1695 شخصاً بقرى محافظة البحر الأحمر خلال فبراير الماضى، من خلال 8 قوافل، حيث تم إجراء 377 فحصاً معملياً و207 حالات أشعة و277 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، بجانب عقد 48 ندوة تثقيف صحى، حيث يتم إطلاق 8 قوافل شهرياً تغطى المدن كافة بالبحر الأحمر.

وفى مطلع الشهر الماضى أعلنت مبادرة «حياة كريمة» عن إطلاق قوافل طبية بشكل دورى فى 52 مركزاً تابعاً للمبادرة، وتصل هذه القوافل لجميع المواطنين فى أماكنهم وتقدم خدمات العلاج والأدوية وإحالة الحالات للمستشفيات فى حال الحاجة للعمليات الجراحية، وأطلقت المبادرة 3 قوافل طبية ضخمة استمرت على مدار يومين بمحافظات أسوان والبحر الأحمر والإسكندرية، حيث شملت القافلة كافة التخصصات المختلفة كالباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

وأطلقت وزارة الصحة 5 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافظات القاهرة والبحيرة والإسماعيلية والدقهلية والمنيا فى كافة التخصصات الطبية تقريباً، ويتم الكشف على المواطنين مجاناً، ويتم صرف العلاج بالمجان، وسط إقبال من المواطنين على هذه القوافل، حيث يوجد بالقوافل الطبية 10 تخصصات وتوافر استشاريين على أعلى مستوى وأكثر من 160 صنف دواء وأشعة ومعمل تحاليل متكامل، وإذا أراد المواطن استكمال علاجه يتم تحويله لأقرب مستشفى لسكنه، فالقوافل الطبية بمحافظة القاهرة تخدم ما لا يقل عن 1000 مواطن يومياً ويتم الإعلان عن القوافل الطبية قبل انطلاقها، وتشمل القوافل فى بعض المحافظات فرق تطعيم ضد فيروس كورونا.

وفى حى الأسمرات تطلق المبادرة قافلة طبية للحى يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع بشكل ثابت حتى أيام الإجازات، وتشمل القافلة كل التخصصات الموجودة بالمستشفيات مع توافر خدمة التحاليل، وفى حالة إصابة أحد الأهالى بأى مرض يتم صرف العلاج له، حيث يستطيع المريض الكشف فى أكثر من تخصص دون أن يدفع جنيهاً واحداً، وكل ما تحتاج له الحالة يتم توفيره، وإذا احتاجت الحالة يتم تحويلها للمستشفى لإجراء العمليات أو المناظير، وفى حال الحاجة لعلاج على نفقة الدولة يتم إصدار القرار لها، حيث تعمل القافلة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء.

وفى محافظة دمياط أطلقت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية بقرية الإبراهيمية القبلية بكفر سعد تضم 12 تخصصاً طبياً، بالإضافة لتخصص تنظيم الأسرة ومعامل التحاليل، حيث يتم تقديم خدمات عالية الجودة وبالمجان.

وأعلنت المبادرة نهاية الشهر الماضى عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لأكثر من 110 آلاف و700 مواطن من خلال 83 قافلة طبية يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، حيث أجرت هذه القوافل خلال الشهر الماضى 15 ألفاً و950 تحليل دم وطفيليات وأشعات وعقد 23100 ندوة تثقيف صحية لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، بجانب تحويل 1052 حالة للمستشفيات لاستصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وأنهت المبادرة أعمال إنشاء 27 وحدة صحية جديدة بقرى القليوبية المستهدفة، بجانب إنشاء 5 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء المستشفى المركزى على مساحة 4 آلاف متر بمدينة شبين القناطر.

وكانت آخر الخطوات التى اتخذتها مبادرة حياة كريمة بمحور الصحة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى، حيث ينص البروتوكول على تقديم المستشفيات الجامعية والوحدات الصحية كافة الرعاية الطبية للحالات التى ستحولها المؤسسة لها بالمجان لصالح المواطن المصرى الأولى بالرعاية، حيث أعلنت وزارة الصحة أنه وفقاً لهذا البروتوكول كافة الوحدات الصحية ومراكز السموم ومراكز علاج الإدمان ومستشفى طب المسنين ومستشفى صحة المرأة والطفل، ووحدة علاج الأمراض الجينية ومركز التميز ومعهد بحوث أمراض العيون، كل ذلك مهيأ ومجهز من أجل خدمة المواطنين.