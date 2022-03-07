«الصحة» تطالب المواطنين بسرعة الحصول على الجرعة التنشيطية

تلقت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك»، العديد من التساؤلات المرتطبة بالحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا «التنشيطية»، وذلك لتعزيز المناعة وتقوية الجسم للتصدي أو التقليل من مضاعفات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية في ظل وفرة اللقاحات التي ساعدت على تقليل الحدة المرتبطة بالعدوى بفيروس كورونا.

التوجه لمركز التطعيم لأخذ الجرعة التنشيطية

وطالبت الصحة، جميع المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، بالتوجه مباشرة إلى أي مركز تطعيم «الثابتة- المتنقلة» في حال مرور أكثر من 6 أشهر على تاريخ الحصول على الجرعة الثانية، ويتم الحصول على الجرعة التنشيطية بشهادة تطعيم كورونا أو من خلال التطبيق الإلكتروني المدون عليه موعد وتاريخ الحصول على الجرعات المضادة لفيروس كورونا.

جرعة تنشيطية للحاصلين على لقاح جونسون

وتابعت الصحة، أنه تم الموافقة على تطعيم كل المواطنين الذين حصلوا على جرعة من لقاح «جونسون» ومر على تاريخ حصولهم شهرين فأكثر، بالجرعة التنشيطية، وذلك وفق الدراسات والتجارب التي أجريت في هذا الشأن، ويتم توجيه رسائل للمواطنين الذين حصلوا على لقاح جونسون للحصول على الجرعة التنشيطية التي تكون من نفس نوع اللقاح.

عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في تقارير لها عن عدد الجرعات المستهلكة التي تم تطعيمها للمواطنين سواء «الأولى- أو الثانية- أو الجرعة التنشيطية»، وذلك لتعزيز المناعة المجتمعية والتصدي لانتشار فيروس كورونا ومتحوراته التي طرأت على فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة.

وكشفت الصحة، عن أن عدد الجرعات المستهلكة حتى الآن تجاوز الـ72 مليون جرعة، وبلغ عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى نحو 40 مليون و607 آلاف جرعة، أما عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثانية تجاوز الـ30 مليون و465 ألف جرعة، بالإضافة إلى تطعيم أكثر من مليون و227 ألف جرعة من لقاح كورونا بالجرعة التنشيطية.