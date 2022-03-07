«الديهي» يناشد بإعادة تأهيل منظمة عدم الانحياز.. أو تشكيل أخرى جديدة 

ناشد الإعلامي نشأت الديهي، بإعادة تأهيل منظمة دول عدم الانحياز بشكل يلائم هذا العصر، موضحًا أنه خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية، أسس رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو والرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسلافي تيتو، منظمة عدم الانحياز، مشيرا إلى أن مصر من الدول الرائدة والقائدة، وتستطيع تدشين إطار إقليمي جديد يؤكد أننا مع القانون الدولي.

أصبحنا بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة وترميم منظمة عدم الانحياز

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن الدولة المصرية تعمل لخدمة الشعب ودعم السلام العالم، ومنع الانتشار النووي، وأصبحنا بحاجة إما لإعادة تأهيل وصيانة وترميم منظمة عدم الانحياز أو إنشاء منظمة جديدة مماثلة بلغة جديدة ومفردات جديدة وشركاء جدد، موضحًا أن الأزمة الحالية عندما تهدأ ويبدأ كل طرف مراجعة حسابه الختامي سيكون هناك أرباح، ولكن الخراب والخسائر على الجميع، وعلى النظام الدولي الذي يتهاوى سياسيًا وإعلاميًا واقتصاديًا وأخلاقيًا وحقوقيًا، وسقطت الأقنعة عن الجميع، ولا ينبغي أن نظل دائمًا في صفوف المتفرجين، وآن لنا أن نتقدم الصفوف.

رسالة «الديهي» للمواطنين عن عيد الشهيد

وعن اقتراب احتفالية عيد الشهيد، قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نحتفل يوم 9 مارس الجاري بعيد الشهيد، مناشدًا بعمل تقليد جديد للاحتفال بيوم الشهيد ليصبح يوما وطنيا حقيقيا لتذكر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مناشدًا نشطاء مواقع التواصل بجعل صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل تعبر عن هذا اليوم الوطني الحقيقي، وجعل يوم الشهيد يوم الوفاء والتضحية فالشهيد هو عنوان التضحية.

وتابع: «تعالوا نرطب قلب أب وأم وزوجة وأبناء الشهيد ونقدم لهم باقة حب بكلمة وتغريدة وبوست وباقة زهور وزيارة، ونضمد جراحا ألمت بهم، ونشكر هؤلاء، والمؤسسات التي خرجتهم، وندفع دفقات أمل في شرايين الوطن، أن الوطن لا ينسى شهداءه وأبنائه».