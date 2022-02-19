الزراعة: اعتماد أكثر من 6.5 مليار جنيه للخريجين وصغار مربي البتلو

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصدارها الرابع «أرقام X الزراعة»، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بالمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو.

وأشار الإصدار إلى أن إجمالي قيمة ما اعتمد من قروض لتمويل المستفيدين من مشروع البتلو، بلغ أكثر من 6.5 مليار جنيه، لصالح نحو 39 ألف مستفيد، من شباب الخريجين وصغار المربيين.

وأوضح الإصدار أن إجمالي عدد الرؤوس، التي تم تمويلها واعتماد القروض لها، تصل إلى نحو 436 ألف رأس من البتلو المحلي والمستورد.

ويستهدف المشروع رفع مستوى معيشة صغار المزارعيين والمربيين، وايجاد فرص عمل لشباب الخريجين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري.

كما يساهم المشروع القومي لإعادة احياء البتلو أيضا في زيادة الإنتاج من اللحوم، وتنمية الثروة الحيوانية في مصر.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

وأصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام.