«التموين»: لم يتم المساس بأسعار المواد التموينية.. والسلع متوفرة

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن السلع متوفرة بقدر آمن، وناشد المواطنين بعدم تخزين السلع، لافتا إلى أنه تم التواصل مع مختلف الشركات لتوفير السلع الرمضانية والأرز والصلصة واللحوم والدواجن في شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن الارتفاع في الأسعار وصل إلى 15%، مؤكدا على عدم ارتفاع أسعار السلع الموجودة في المجمعات الاستهلاكية والتموينية.

«لا مساس بأسعار السلع التموينية»

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة» المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه لا مساس بالسلع التموينية بعد مناقصات طويلة المدى بين الحكومة والشركات، لذا تم الحفاظ على أسعار السلع الاستهلاكية، مؤكدا على أن القطاع الخاص رفع بعض الأسعار واستغل عدد من التجار الأمر ورفعوا الأسعار، مبينا أن المصريين يجب أن يتكاتفوا، خاصة أن الجميع يستهلك السلع، لذا تم تشديد الرقابة على الأسواق.

رقابة مشددة على الأسواق

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الرقابة شددت اليوم على كتابة سعر المنتج على المنتجات المختلفة، حتى يعرف الشخص سعر السلع مهما زاد عدد التجار والأشخاص الذين تلقوا السلعة من المصنع، مبينا أن من يرفع الأسعار عليه غرامة مليونا جنيه وحبس سنة، مشيرا إلى أنه يتم ضخ وتحقيق وفرة في السوق لتوفير السلع وزيادة عرضها لتخفيض أسعارها، لأن مصر التي استطاعت العبور من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ستكون قادرة على عبور أزمة ارتفاع الأسعار في السلع بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومختلف الصراعات.