مؤلف «ملف سري»: نحترم المشاهدين.. ونقارن بين أوضاع مصر في 2013 والآن

قال محمود حجاج مؤلف مسلسل ملف سري، الذي ستعرضه قناة الحياة في السباق الرمضاني، إن المسلسل يحترم المشاهد ويستهدف كل الأعمار السنية، موضحًا: «راجعنا الفكرة والأحداث كثيرة حتى يحصل على إعجاب الجميع».

مصر لم تكن مستقرة في 2013

وأضاف حجاج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة: «تدور أحداث العمل في عام 2013، ولم تكن مصر تعيش أحوالا مستقرة سياسيا واجتماعيا وعلى كل المستويات، ونعقد المقارنة بين الحال في هذه الفترة، وما انتهت إليه مصر الآن، ونناقش قضايا مثل غسيل الأعمال ورجال الأعمال الفاسدين».

عايشين في نعمة كبيرة

وتابع: «بنحاول نبين الفساد في عام 2013 والمناوشات مع الإعلام والشرطة والقضاء، حتى يتم تمرير الفساد، وهو ما عشناه جميعا، لكن كل ده من غير ما نعرض للناس مشاهد مش حبّاها، وإحنا كقوة ناعمة نحاول إننا نوصل للناس تأثير اللي بيحصل دلوقتي عن طريق الدراما، وبنقارن اللي كان بيحصل في 2013 بدلوقتي عشان الناس تعرف إننا في نعمة وأمان كبير جدا واستقرار اقتصادي وسياسي وفني».

وفي وقت سابق، تحدث المنتج ريمون مقار، عن المسلسل موضحًا أنه يناقش مجموعة من القضايا المهمة، عن حقبة زمنية فاصلة في تاريخ مصر الحديث.

وكان الفنان إيهاب فهمي، قال إن مسلسل «ملف سري» يناقش أحداث عام 2013، وما بعدها، لافتا إلى أن مصر في تلك الفترة كانت في مكان مختلف وفي فترة شديدة الصعوبة، لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري.

وأوضح في مداخلة هاتفية سابقة له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن رسالة المسلسل تناقش وضع مصر وحالها الاقتصادي والفني خلال تلك الفترة، ويتطرق المسلسل لرصد أحوال العائلات والأسرة التي عملت في مجالات التجارة في تلك الفترة.