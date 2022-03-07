«سياحة النواب» توافق على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، برئاسة النائبة نورا علي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، خلال اجتماع اليوم.

المجال الجوي

حضر الاجتماع، الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، والمستشار أمجد عارف مستشار وزير الطيران للشؤون السياسية والبرلمانية، كما شارك بالاجتماع، المستشار عصام عباس المستشار القانوني لوزير الطيران المدني، والطيار هشام طنطاوي مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وأشارت النائبة نورا علي، رئيسة اللجنة المشتركة، إلى أن الهدف من إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي هو تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية.

موافقة على مشروع المركز القومي لإدارة المجال الجوي

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ نظرًا لكونه يحقق الأهداف المرجوة منه، خصوصًا فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة الاقتصادية من إدارة المجال الجوى.

وكشفت نورا علي، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مواد مشروع القانون بشكل مفصل باجتماعات اللجنة المقبلة.