وزير الطيران يوجه بتقديم جميع التسهيلات لضيوف مصر بمنتدى شباب العالم

زار محمد منار وزير الطيران المدنىي، اليوم، جناح مصر للطيران بقاعة المؤتمرات، إذ وجه بتقديم جميع التسهيلات وخدمات السفر اللازمة لضيوف المنتدي بما يليق بمكانة مصر.

زيارة تفقدية

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، الذي يُقام تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحظي جناح مصر للطيران منذ بدء فعاليات المنتدي بإقبال كبير من جانب المشاركين من مختلف أنحاء العالم، والذين توافدوا لزيارة جناح مصر للطيران وتقديم كل التسهيلات لهم ومراجعة حجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والقطاع التجاري لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما جرى تقديم هدايا تذكارية لزوار الجناح بشعار مصر للطيران ومنتدى شباب العالم.

حملة ترويجية

وكانت مصر للطيران، قد أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمي لـ منتدى شباب العالم من خلال وضع الشعار على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية وكذلك وضع ملصقات دعائية على معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط للتروّيج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.