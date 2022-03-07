شعبة الدواجن: نتوقع انخفاض الأسعار مع دخول شهر رمضان

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن إنتاج الدواجن والبيض في تحسن، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار مع دخول شهر رمضان الكريم، في حال عودة أسعار الأعلاف لما كانت عليه قبل ذلك.

انخفاض الأسعار متوقع في منتصف شهر رمضان

أوضح «السيد»، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار بعد منتصف رمضان، بشرط التحرك الإيجابي، وإعادة سعر العلف لما كان عليه، خاصة أنه لا توجد مشكلات أساسية لرفع سعر العلف، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يسمى أسواق حرة وقت الأزمات، ولابد من قرارات استثنائية للدولة على الجميع لتحديد الأسعار وطرق البيع، وكل الدول تأخذ قرارات استثنائية، وقت الأزمات تلغى كل آليات السوق الحر.

الإنتاج الحيواني والداجني قائم على سعر العلف

أضاف «السيد»، أن التجار يجب أن يعلموا أنهم في دولة قوية، لا تسمح بالاستغلال أو التربح من الأزمات، لافتا إلى أنه بالفعل عقد اجتماعا أمس، مع مباحث تموين وزارة الزراعة، للتأكيد على أهمية ضبط المتلاعبين بمقدرات وثروات الشعب المصري، في ظل جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية للمستهلك، مشيرا إلى أن مدخلات الصناعة من إنتاج حيواني أو داجني أساسها العلف، وبارتفاع سعر العلف ترتفع أسعار المنتجات النهائية.