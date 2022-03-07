أسعار الدواجن اليوم الإثنين 7-3-2022 في مصر

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، لتسجل نفس أسعارها سواء داخل المحلات التجارية خلال الأسبوع الماضي، بسبب توافر المعروض، وفق ما كشف عنه تجار الدواجن.

وفي هذا الصدد، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات التجارية ومشتقاتها، وذلك في السطور التالية:

أسعار الدواجن اليوم

في البداية، أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، أنّ أسعار الدواجن استقرت في السوق المحلي، لتسجل سعر الفراخ البيضاء بين 32 إلى 34 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك، بسعر يتراوح بين 36 إلى 37 جنيهًا، بينما الدواجن البلدي بين 39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وقال عبدالعزيز، إنّ سعر كرتونة البيض سجلت اليوم في المزرعة ما بين 50 إلى 52 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا، بينما يصل سعر كرتونة البيض البلدي لنحو 65 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

وفي جولة على الأسواق المحلية لبوابة «الوطن» سجلت أسعار الدواجن ومشتقاتها كما يلي:

- وصل سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها، والمتبل لنحو 105 جنيهات.

- سجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد 45 جنيهًا.

- وصل سعر دبابيس الرومي لنحو 53 جنيهًا.

- سجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو 105 جنيهات.

- تراوح سعر طبق الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها.

- سجل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا.

- وصل كيلو جرام من الدبابيس لنحو 45 جنيها.

- سجل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف نحو 107 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيها.

- وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيها.

- سجل سعر البانيه نحو 95 جنيها، وفي السوبر ماركت وصل لنحو 107 جنيهات.

- تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها.