«شعبة الدواجن»: مصر مستقرة بالرغم من أزمة كورونا التي هددت العالم

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن مصر مستقرة بالرغم من أزمة كورونا التي هددت العالم، مشيرًا إلى أن الوضع آمن، من حيث توافر الاحتياطي الاستراتيجي، الذي يصل في بعض السلع إلى 11 شهرا، فلدينا مخزون من القمح يكفي 5.5 شهر، وسيبدأ موسم الحصاد في الشهر المقبل، بما يعادل 10 ملايين طن من القمح، يكفى من 11 إلى 12 شهرا، كاحتياطي استراتيجي.

القيادة السياسية تتحرك لتحقيق استقرار الأسعار

أوضح «السيد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القيادة السياسية تتحرك بشكل إيجابي لتحقيق الاستقرار الملحوظ في الأسعار، لافتا إلى أن العلف من أهم احتياجات علمية الإنتاج، وارتفع سعره من 1000 إلى 1500 جنيه في الطن، بالرغم من توافر الاحتياطي الاستراتيجي، مطالبا بتوفير الرقابة اللازمة لضبط المتلاعبين بالأسعار.

وأضاف «السيد» أنه عقد اجتماعا بالأمس مع مباحث تموين وزارة الزراعة للتأكيد على أهمية ضبط المتلاعبين بمقدرات وثروات الشعب المصري، في ظل جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية للمستهلك، مشيرا إلى أن مدخلات الصناعة من إنتاج حيواني أو داجني أساسها العلف، وبارتفاع سعر العلف ترتفع أسعار المنتجات النهائية.

حملات للتفتيش على مخازن المستوردين

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن هناك حملات ستنطلق للتفتيش على مخازن المستوردين وذلك لضبط أي مستورد يخزن بضائع بعد إحداث حالة من نقص السلع في الأسواق، لافتا إلى أن الاستهلاك يزيد بنسبة 25% من المعدل الطبيعي مما يلزم الدولة بتوفير المنتجات من خلال منافذ البيع على مختلف أنحاء الجمهورية، وأن من مسببات ارتفاع الأسعار حالة الطقس البارد التي تعرضت لها مصر في الأونة الأخيرة.