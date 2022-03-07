«الصحة»: الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان ستكون مختلفة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تستهدف وصول عدد الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاحات كورونا إلى 60 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان ستكون مختلفة.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أنه تم تلقيح نحو 1.8 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا في الفئة العمرية ما بين 12 - 18 عاما، ومن حصلوا على الجرعتين بلغ ألف مواطن.

متى نحقق المستهدف؟

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «من المتوقع الوصول إلى 70% من الفئات المستهدفة مع بداية النصف الثاني من 2022 والأمور تسير وفقاً للمخطط الذي تم وضعه بداية 2022، ولدينا استراتجيات كثيرة وحملات طرق الأبواب لتحقيق معدلات التطعيم البالغة 70% من الفئات المستهدفة، وإذا حقننا المستهدف قبل حلول شهر رمضان، فإن الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان سيكون شكلها مختلفا».

ولفت إلى أن من حصلوا على جرعة لقاح «جونسون آند جونسون» يمكنهم الحصول على الجرعة التنشيطية بعدها بشهرين.

إجراءات رمضان

وأجاب على سؤال مقدمة البرنامج عن الإجراءات الإحترازية المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك، قائلًا: «في النهاية، الهدف هو الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وألا يكون التجمع سببًا في تفشي العدوى، ونتمنى عدم التسبب في الإضرار بالأقارب والأحباء في التجمعات غير المحسوبة».

وأشار إلى أنّ الإجراءات الاحترازية تُتخذ على مستوى التجمعات والصلوات من جهة التباعد وصلوات التراويح مع ضرورة تلق اللقاح سيكون الأمر سهلًا.