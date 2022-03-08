العليا للفيروسات: كلما زادت نسبة التطعيم ضد كورونا تقلصت القيود والإجراءات الاحترازية

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه يجب تطعيم أكبر عدد من أجل تحقيق المناعة المجتمعية من أجل رفع القيود على السفر والأماكن المغلقة، وقد رفعت المملكة العربية السعودية قيود السفر والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تم إلغاء التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، مشيرا إلى أن التطعيم ضد الفيروس هو السبيل الوحيد لمواجهته في الموجة الأخيرة.

دعوة الأشخاص للحصول على التطعيم

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، أمس الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن يدعو الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم للحصول على التطعيم لأن كل أنواع التطعيم متوفرة، مبينا أنه يجب على الأشخاص أيضا الحصول على الجرعات التنشيطية، لافتا إلى أن نسبة المطعمين في مصر الذين حصلوا على 3 جرعات وصل عددهم لـ مليون شخص، مبينا أن وزارة الصحة أشارت إلى أنه لا يوجد تقد بالأماكن للحصول على الجرعة الثانية والثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحا أن تنوع التطيعمات يجعلها تناسب مختلف الأعمار والحالات الصحية.

التطعيم يحمي جميع الأشخاص

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه لا يرى أي سبب يجعل الأشخاص لا يقبلون على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مبينا أنه توجد حالات وفاة وإصابات مستمرة، مؤكدا أن متلقي التطعيم يحمي نفسه وأصدقاءه وعائلته ويجب على الشخص أن يحقق المسؤولية المجتمعية.