أخصائي حالات حرجة: انتشار كورونا بشكل كبير أدى إلى رفع مستويات المناعة

قال الدكتور حاتم سليمان أخصائي طب الحالات الحرجة بلندن، إن هناك إحصائيات تشير إلى أنّ وفيات فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين، في نهايات عام 2019 أكثر من 6 ملايين حالة؛ لأسباب متعددة، فبعض الحالات لم تُسجل، ولا تملك بعض الدول أنظمة متطورة للتسجيل والإبلاغ عن الحالات والوفيات.

وأضاف سليمان في مداخلة عبر تطبيق سكايب، ببرنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، من تقديم الإعلامية هبة جلال، أن عدد وفيات كورونا حول العالم يتراوح بين 14 إلى 20 مليون شخص، موضحًا أن هذا الرقم تم حسابه من خلال قدرة الفيروس على إحداث الوفيات، لافتًا إلى أن نزوح اللاجئين في بعض الدول نتيجة التوترات السياسية قد يؤدي إلى ظهور طفرات جديدة.

الفيروس أصاب نحو 500 مليون شخص حول العالم

وتابع أخصائي طب الحالات الحرجة بلندن، أن الفيروس أصاب نحو 500 مليون شخص حول العالم منذ بداية الجائحة، موضحًا: «نحن كأطباء في قسم الحالات الحرجة عاصرنا حالات لم تستطع أن تخضع لجراحات تنقذ حياتهم بسبب تعطل بعض الخدمات الطبية».

العالم يعيش مرحلة تعاف من الجائحة

وأشار إلى أن العالم يعيش مرحلة تعافٍ من الجائحة وهذا الأمر لا شك فيه، لكن هناك تباينا بين مختلف من حيث اللقاحات التي وُزعت، كما أن بعض الدول طبقت سياسة زيرو كوفيد، أي الإغلاق بشكل كامل، وهو ما تسبب في تقليل الوفيات، لكن عيوب هذا النظام أن المواطنين لم تتكون لديهم مناعة كافية وهو ما حدث في دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية واليابان.

وفيات أقل في أوميكرون

وأكد، أن وفيات متحور أوميكرون أقل كثيرا من الوفيات التي شهدناها في باقي المتحورات حتى في الدول التي لم تصل اللقاحات إليها بشكل كافٍ وهذا الأمر يرجع إلى أمرين؛ إعطاء اللقاحات لعدد كبير من الناس، كما أن الفيروس انتشر بشكل كبير وهو ما أدى إلى رفع مستويات المناعة.