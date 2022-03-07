يبحث الكثير من الجمهور، خلال الساعات القليلة الماضية، عن الحالة الصحية لجورج وسوف بعد ظهوره على كرسي متحرك خلال وجوده برفقة جمهوره على أحد الشواطئ، والتقاطهم الصور التذكارية معه، وشارك جورج وسوف فيديو يجمعه بجمهوره، وعلق عليه: «نزلت فجأة، لكن لا قدرت أشوف الشاطئ ولا الحفلة، بس شفت أحلى محبة في العالم، شكرًا».

الحالة الصحية لجورج وسوف

وكشفت مديرة أعماله أن الحالة الصحية لجورج وسوف جيدة، وأنها لم تكن المرة الأولى التي يظهر بها على كرسي متحرك؛ إذ يعاني من فترة من مشاكل في القدم، ولكنه بخير.

وانتشرت خلال الفترة الماضية شائعات عن تعرض جورج وسوف لأزمة صحية أدت إلى وفاته، وكانت تلك الشائعات صادمة لجمهور وسوف وللوسط الفني بأكمله، ولكنه خرج عن صمته ونفى كل تلك الشائعات مشيرًا أنها أصبحت لا تصدمه ولا تضايقه لأنه تعود عليها.

جورج وسوف يرد على شائعات وفاته

وعن الحالة الصحية لجورج وسوف، أضاف خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»: «الحمد لله صحتي بألف خير لا أسمع ولا أهتم بالشائعات؛ فالنجاح والشهرة لهم ضريبة والشائعات منها، أنا موجود في أربيل عندي حفلة، والحمد لله أنا بخير، ولم أحزن أبدا من شائعة وفاتي، تعودت عليها، المهم من أطلقها لا يتعب أو يزهق من الشائعات».

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في طابا

يذكر أن «وسوف» يحيي حفلا غنائيًا ضخمًا، 13 مايو المقبل، بأحد الفنادق في مدينة طابا، وشوق جمهوره لهذا الحفل من خلال نشر البوستر الرسمي معلقا عليه: «موعدنا يتكرر مرة جديدة في طابا، مصر»، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه.