«البترول»: بنزين 95 خالي من المنجنيز.. واختبار العينات بصفة دورية

نفت وزارة البترول المصرية، المزاعم حول وجود غش أو مشكلات في بنزين 95 خلال الأيام الماضي، بعد أن أصدرت عدد من شركات السيارات الأوروبية، أحاديث تشير إلى أن البنزين 95 يتواجد به معدن المنجنيز الذي يؤثر على موتور السيارات، إذ قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الوزارة تنفي هذه المزاعم، التي تدور حول وجود أزمة في بنزين 95.

بنزين 95 مطابق للمواصفات القياسية العالمية

أكد المتحث باسم وزارة البترول في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد صحة لما قالته بعض الشركات، مؤكدا أن البنزين المصري بنزين 95 خالي من المنجنيز، وأنه مطابق للمواصفات القياسية العالمية، وفق العديد من التحاليل، وكذلك تحليل عدد من الشركات العالمية.

وفسر «عبد العزيز»، أن المزاعم باختلاط بنزين 95 بالمنجنيز قد استندت إلى بعض العينات التي تم سحبها من خزانات الوقود بالسيارات وليس من المستودعات التابعة لوزارة البترول أو محطات الوقود نفسها، قائلاً: هذا يعني أن المشكلة ليست بالضرورة تكمن في المصدر الأصلي لضخ بنزين 95، لافتا إلى أنه قد يكون الأمر متعلق بالمحطات التابعة للعديد من الشركات الخاصة، إذ يمكنها استخدام أنواع من الوقود الممزوجة ببعض المواد مجهولة المصدر، ما يسبب أضرار في محركات السيارات.

بنزين 95 منتج محلي

وقال «عبد العزيز»، إن بنزين 95 سواء كان المنتج محليا أو الذي يجرِ استيراده، إذ كان يخالطه المنجنيز، فسوف يتسبب في إضرار لمعامل التكرير المصرية والمستودعات، وجميع السيارات المستخدمة له، وتتسبب في تعطلها وخروجها عن الخدمة، لافتا إلى اختبار دائم للعينات بنزين 95 في المستودعات بصفة دورية.

وكشف عن ضخ ما لا يقل عن 30 مليون لتر من البنزين في السوق المحلي، في محطات الوقود، مستشهدا بأن المزاعم التي ظهرت، هي وجود أزمة في محافظتي السويس والقاهرة، وهو ما يدعم خلو بنزين 95 من المنجنيز في محطات الوقود أو معامل التكرير، وإلا كانت ظهرت المشكلة في باقي المحافظات المصرية.