«البترول» تكشف حقيقة خلط البنزين بالمنجنيز: مطابق للمواصفات

نفت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، ما تداولته المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي من غش الوقود بمواد أخرى وشوائب ما يتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بمحركات السيارات، نافيةً حقيقة خلط البنزين بالمنجنيز، مساء أمس السبت، ومستبعدةً أن يتم ذلك عبر محطات الوقود التابعة للشركات الكبرى المعروفة في مصر.

حقيقة خلط البنزين بالمنجنيز في مصر

وأضافت المصادر، أنَّ جميع أنواع البنزين التي يتم إنتاجها محلياً سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، والمستوردة من الخارج لا بد أن تخضع للاختبار في معامل متخصصة لضمان جودتها وخلوها من أية شوائب ضارة قبل دخولها المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق بالوزارة، ما ينفي بالطبع حقيقة خلط البنزين بالمنجنيز في السوق المحلية.

هيئة البترول تكثف حملات التفتيش للرقابة على الأسواق

وأشارت إلى أن هيئة البترول تكثف حملات التفتيش والرقابة على السوق المحلي؛ لمعرفة حقيقة خلط البنزين بالمنجنيز، وذلك بصفة دورية تضمن جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

كما يتم سحب عينات عشوائية من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات الوقود، لمعرفة حقيقة خلط البنزين بالمنجنيز، ومطابقته للمواصفات القياسية، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

كيف تكشف البنزين المغشوش؟

وكشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه من خلال مراقبة صوت محرك السيارة خلال القيادة، إذا كان البنزين مغشوشا يظهر ذلك في صورة تكتكة أو أصوات نقرات، خاصة بعد التموين بفترة قصيرة، وذلك في حالة الغش بالمياه.

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ خروج أدخنة كثيفة من مخلفات السيارات والعوادم، بالإضافة إلى صوت تقطيع يدل على وجود خلل كبير.

ولفت إلى الأضرار الكبيرة من غش البنزين وخلطه بالماء، ما يؤدي إلى تلف المحرك، أو حوادث تصادم السيارات.