«برلمانية الوفد» بـ«النواب» و«الشيوخ» تدعم أبو شقة لرئاسة الحزب

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ عن تأييدها الكامل للمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، لتوليه فترة رئاسية ثانية في انتخابات الحزب المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل.

انتخابات «الوفد»

وقال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه تم عقد اجتماع موسع اليوم لكل من نواب حزب الوفد بالبرلمان بغرفتيه، وتم التوافق على دعم بهاء أبو شقة لتولي رئاسة «الوفد» لدورة ثانية.

أضاف وهدان أن هذا القرار يأتي تماشيا مع رغبة نواب الحزب في تحقيق الاستقرار المنشود ولم الشمل الوفدى وعودة الوفد لمكانته الطبيعية خلال الفترة المقبلة ليصبح لاعبا رئيسيا علي الساحة السياسية في مصر.

الهيئة البرلمانية

وتابع سليمان: في الوقت الذي تعلن فيه الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تأييدها للمستشار بهاء أبو شقة لولاية ثانية لا يفوتها أن تؤكد أن حزب الوفد مؤسسة تاريخية عريقة ومدرسة للديمقراطية في مصر وكان لزاما على الهيئة البرلمانية أن تجتمع وتتشاور حول مرشحها في الانتخابات وتضع مصلحة الحزب والوطن قبل أي مصلحة أخرى، متمنين له السداد والتوفيق خلال الفترة المقبلة..عاش الوفد ضمير الأمة.