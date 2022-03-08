التموين: 14 سلعة غذائية بتخفيض 25% في معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن سلاسل السوبر ماركت والمحال التجارية المتعاونة مع وزارة التموين ستطرح 14 سلعة غذائية في معارض «أهلا رمضان» بتخفيض يصل إلى 25% عن سعرها بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية منهم «الزيت والسكر والصلصة والدواجن والياميش واللحوم».

التموين: الدولة قادرة على ضبط الأسعار

وأوضح «خليل» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك بعض الأخبار بشأن الأسعار متداولة على الإنترنت والسوشيال ميديا مبالغ بها وبدون مصدر أو رقابة، لافتا إلى أن الدولة قادرة على ضبط الأسعار وأن المواقف والأزمات ليست جديدة بل إدارات الدولة لديها خبرة طويلة في التعامل مع مثل تلك الحالات من أجل المواطن.

وأشار «خليل» إلى أن وزارة التموين تعقد اجتماعتها منذ 3 أشهر مع الموردين والتجار والمستوردين للتنسيق لأعمال رمضان مع تزايد معدل الشراء من المواطن المصري، مؤكدا أن الوزارة مستعده لتزايد الاستهلاك خلال شهر رمضان وبتخفيضات تصل إلى 25% بعد اتفاق الوزارة مع المصانع والمستوردين.

خط ساخن لتلقى شكاوى الأسعار

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة أطلقت الخط الساخن 16528 بالتعاون مع مجلس الوزراء لتلقى البلاغات بشأن التلاعب بالأسعار، وأنه فور تلقى البلاغ تتحرك قوة وتتولى تسليم المستهلك السلعة بالسعر المتعارف عليه ومحاسبة المستغل، مضيفا أن السلع التي خرجت من مصدرها تخرج بسعر بيع المستهلك مسجل عليها منعا للتلاعب أو تعديل الأسعار، وأن التلاعب في الأسعار جريمة يحاسب عليها القانون بشكل صريح.