انطلاق أولى رحلات القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة من القاهرة

انطلقت منذ قليل، أولى رحلات القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة من رصيف 8 من محطة رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة 5:15 صباحًا، وسط الإجراءات الإحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم عربات القطار، والزام كافة العاملين بإرتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث إن تلك الخدمة تعد أول مرة تقدم في تاريخ هيئة السكة الحديد المصرية لركاب الدرجة الثالثة.

موعد انطلاق الرحلة الثانية للقطار الروسي المكيف

ونوهت هيئة السكة الحديد بأن الرحلة الثانية للقطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة، ستنطلق من محطة أسوان في صباح غدًا الأربعاء، من محطة أسوان في تمام الساعة 4:15 صباحًا حتى محطة الوصول بالقاهرة.

وفي هذا السياق، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بأن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد تواصل العمل على تنفيذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه؛ بهدف تطوير وتحديث منظومتها الأساسية من خلال تحديث النظم الكهربائية للإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدات التحكم المركزية وتجديد شريط السكة الحديد وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل بشكل الكتروني، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائياً على تأخيرات القطارات.

عزم وزارة النقل والمواصلات على تقديم كافة التسهيلات للمواطن المصري

وأكد وزير النقل والمواصلات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة سيقدم خدمة ممتازة لركاب الدرجة الثالثة، موضحًا أنه لأول مرة في تاريخ السكة الحديد يتم تخصيص قطارات مكيفة لركاب الدرجة الثالثة، لافتاً إلى أن الوزارة عازمة على تقديم جميع الخدمات المميزة والمتطورة لكافة جموع الشعب المصري.

أسعار القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة

1- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنى سويف 50 جنيها.

2- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول المنيا 75 جنيها.

3- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسيوط 90 جنيها.

4- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول سوهاج 105 جنيهات.

5- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول قنا 120 جنيها.

6- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول الأقصر 130 جنيها.

7- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أدفو 145 جنيها.

8- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول كوم امبو 150 جنيها.