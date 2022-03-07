انطلاق أولى رحلات القطار الروسي المكيف درجة ثالثة بتذكرة تبدأ بـ50 جنيها غدا

انتهت هيئة السكة الحديد من تجهيز القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة رقم 3006، استعدادا لانطلاق أولى رحلاته صباح غد الثلاثاء، من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسوان، إذ تبدأ رحلة القطار في الساعة 5.15 صباحا، وتشغل الهيئة هذه الخدمة لأول مرة في تاريخها، لتقديم خدمات مميزة لركاب الدرجة الثالثة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

السكة الحديد: توريد 500 عربة قطار روسي مكيف للدرجة الثالثة

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنه سيتم توريد 500 عربة من القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة، مشيرا إلى أنه سيجرى انطلاق الرحلة الثانية من القطار الروسي رقم 3007 في الساعة 4.15 صباحا يوم الأربعاء الموافق 9 مارس الجاري، من محطة القيام أسوان، إلى محطة الوصول القاهرة، موضحا أن جميع القطارات العاملة على كل الخطوط، تخضع لصيانات دورية قبل بداية ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح الركاب المسافرين وحركة مسير القطارات.

أسعار تذاكر القطار الروسي المكيف تبدأ بـ50 جنيها

حددت السكة الحديد، أسعار تذاكر القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة على خطوط الصعيد، وجاءت كالتالي:

1- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنى سويف 50 جنيها.

2- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول المنيا 75 جنيها.

3- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسيوط 90 جنيها.

4- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول سوهاج 105 جنيهات.

5- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول قنا 120 جنيها.

6- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول الأقصر 130 جنيها.

7- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أدفو 145 جنيها.

8- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول كوم امبو 150 جنيها.

9- من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسوان 150 جنيها.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لـ«الوطن»، أنه لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، يجرِ تشغيل خدمة قطار مكيف لركاب الدرجة الثالثة، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.