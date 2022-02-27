تشغيل القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة الأسبوع الجاري: التذكرة تبدأ بـ35 جنيها

أدرجت هيئة السكة الحديد القطار الروسي المكيفة الدرجة الثالثة ضمن جداول التشغيل اليومية، إذ تبدأ تشغيل القطار خلال الأسبوع الجاري، على خط «القاهرة - أسوان» لتقديم خدمات مميزة لركاب الدرجة الثالثة وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين لحماية الركاب من أوميكرون.

تشغيل القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة الأسبوع الجاري

أكّد مصدر في هيئة السكة الحديد أنَّه سيجرى تشغيل القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّها خدمة تقدم لأول مرة في تاريخ الهيئة لركاب الدرجة الثالثة، موضحًا أنَّه جرى الانتهاء تمامًا من التشغيل التجريبي للقطار بعد التأكّد من جاهزيته للعمل بشكل فعلي، حيث تم إدراجه ضمن جداول التشغيل اليومية.

القطار الروسي المكيف تبدأ تذكرته بـ35 جنيها

وقال المصدر لـ«الوطن» إنَّ القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة تبدأ تذكرته بـ35 جنيهًا من محطة القيام «محطة مصر» برمسيس إلى محطة الواسطى، لافتًا إلى أنَّ جميع قطارات السكة الحديد يجرى تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومتها الأساسية لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

أسعار تذاكر القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة

وجاءت أسعار تذاكر القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة كما يلي:

1- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول الواسطى 35 جنيهًا.

2- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول الفيوم 40 جنيهًا.

3- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول بني سويف 40 جنيهًا.

4- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول مغاغة 50 جنيهًا.

5- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول بني مزار 50 جنيهًا.

6- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول المنيا 60 جنيهًا.

7- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول ملوي 65 جنيهًا.

8- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول ديروط 70 جنيهًا.

9- من محطة القيام «مصر برمسيس»إلى محطة الوصول القوصية 70 جنيهًا.

10- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول أسيوط 75 جنيهًا.

11- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول أبو تيج 80 جنيهًا.

12- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول صدفا 80 جنيهًا.

13- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول طما 80 جنيهًا.

14- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول طهطا 80 جنيهًا.

15- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول المراغة 80 جنيهًا.

16- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول سوهاج 85 جنيهًا.

17- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول المنشأة 85 جنيهًا.

18- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول جرجا 85 جنيهًا.

19- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول فرشوط 95 جنيهًا.

20- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول نجع حمادي 95 جنيهًا.

21- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول دشنا 95 جنيهًا.

22- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول قنا 100 جنيه.

23- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول قوص 105 جنيهات.

24- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول الأقصر 105 جنيهات.

25- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول إسنا 110 جنيهًا.

26- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول إدفو 120 جنيهًا.

27- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول كلابشة 120 جنيهًا.

28- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول كوم أمبو 125 جنيهًا.

29- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول دراو 125 جنيهًا.

30- من محطة القيام «مصر برمسيس» إلى محطة الوصول أسوان 125 جنيهًا.

ومن جهته، أكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لـ«الوطن»، أنَّ القطار الروسي المكيف الدرجة الثالث سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين من الدرجة الثالثة، موضحًا أنَّ الوزارة تسعى إلى نقل 2 مليون راكب عبر قطارات السكة الحديد منتصف 2024.