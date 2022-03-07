«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للتيرم الثاني 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للتيرم الثاني 2022، موضحاً أن الامتحانات تُعقد اعتباراً من الأحد 8 مايو المقبل، في لجان مؤمّنة جيداً ومطبقة لكافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، مشدداً على الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات وفهم مخرجات التعلم.

تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للتيرم الثاني 2022

وأضاف «شوقي» في بيان له أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للتيرم الثاني 2022 ينتهي يوم الخميس 12 مايو المقبل، موضحًا أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات الخاصة بوضع الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وفيما يلي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للتيرم الثاني 2022:

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم الأحد 8 مايو 2022 لمدة ساعتين ونصف.

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية يوم الاثنين 9 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـict يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة الإنجليزية 11 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الرياضيات الخميس 12 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

وزير التعليم: امتحانات رابعة ابتدائي من بنك الأسئلة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي أن الامتحانات يتم وضعها من بنك الأسئلة المعد من قبَل الوزارة، موضحًا أن الكتاب الدوري الخاص بعقد الامتحانات يسري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم توفير العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على التدريب الجيد على أسئلة الامتحانات التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.