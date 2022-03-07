«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر فبراير ومارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر فبراير ومارس، التي تم دمجها في شهر واحد فقط، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقياً في لجان مؤمنة جيداً وتختلف من مدرسة لأخرى وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

تفاصل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر فبراير ومارس

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر فبراير ومارس يبدأ اعتبارًا من السبت 2 أبريل المقبل حتى يوم الأربعاء 6 من نفس الشهر، موضحة أن الامتحانات يتم وضعها من قبل موجهي الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وفيما يلي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر فبراير ومارس:

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، السبت 2 أبريل 2022.

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، الأحد 3 أبريل 2022.

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT، الإثنين 3 أبريل 2022.

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثلاثاء 5 أبريل 2022.

- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الرياضيات الأربعاء 6 أبريل 2022.

45 دقيقة زمن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الزمن المخصص للإجابة على أسئلة امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي هو 45 دقيقة أي حصة دراسية كاملة لكل مادة، موضحاً أن الوزارة حريصة على التنسيق الجيد مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للاستعداد الجيد للامتحانات والوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.