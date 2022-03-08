قومي المرأة يطلق برنامج ريادة الأعمال لتدريب 136 ألف سيدة على إدارة مشروعات

أطلق المجلس القومي للمرأة، فعاليات برنامج ريادة الأعمال، الذي يستهدف تدريب 136 ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه رئيس الجمهورية.

وقالت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس، إن البرنامج يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، وكذلك التعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها، على مستوى 20 من محافظات حياة كريمة.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة، يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.