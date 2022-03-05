«القومي للمرأة» يعقد تدريبا لأعضاء نيابات الأسرة حول «الولاية على المال»

نظم المجلس القومي للمرأة أولى ورش عمل حول «الولاية على المال» بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، واستهدف تدريب أعضاء نيابات الأسرة من مختلف محافظات الجمهورية على مسائل الولاية على المال.

تدريب أعضاء نيابات الأسرة

جاء ذلك بحضور ممثلي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ومسؤولي ملف الولاية على المال كل من المستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف لنيابة العليا لشؤون الأسرة، والمستشار أحمد شعبان رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك بمقر المعهد.

أحكام الولاية والوصاية والقوامة

وخلال ورشة العمل، تولت ولاء سليم الباحثة القانونية بمكتب شكاوى المرأة التعريف بدور المجلس القومي للمرأة في مجال قضايا الأسرة، وتحدث المستشار راضي أبو الفتوح تحدث عن أحكام الولاية والوصاية والقوامة، فيما ألقى المستشار أحمد شعبان محاضره حول الإجراءات التحفظية وكيفيه تطبيقها وضوابطها ودور النيابة العامة في حماية أموال عديمي الأهلية.