«القومي للمرأة» يطلق دليل «التنشئة المتوازنة»: غيّر حياة الأسر

أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر دليل "التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة “ ، في إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) ، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة؛ و السيد يورجن بيرسون، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السويد بالقاهرة؛ والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

وفي كلمتها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمرة الأولى بمقر المجلس، قائلة:" كل التحية والتقدير للدكتور أشرف صبحي الشريك الهام والفاعل للمجلس القومي للمرأة في العديد من الأنشطة الخاصة بالمرأة “كما رحبت بشركاء النجاح السيد يورجن بيرسون، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السويد بالقاهرة؛ والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيد ماجد فوزي، مدير مؤسسة ويل سبرينج مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى فخرها بنتائج هذا البرنامج قائلة: “فخورة جدًا بما سمعته عن التغيير الذي أحدثه البرنامج في حياة المتدربين واسرهم"، مشيدة بالمنهج المستخدم في البرنامج مؤكدة أنه منهج احترافي بكل المعاني عن التنشئة المتوازنة يقدم دليل أمومة وأبوة صادقة، فكل الشكر لجميع القائمين على المنهج وعلى البرنامج بشكل عام ".

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بمقترح الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإتاحة الفرصة بتقديم هذا التدريب والمنهج داخل مراكز الشباب الخاصة بالوزارة بجميع المحافظات، وتقديمه بالمجان لجميع الأسر المترددة على مراكز الشباب، مؤكدة أن ذلك سوف يساهم في توعية عدد كبير من الأسر مما ينعكس بدوره على المجتمع بشكل عام موضحة أن كل ام واب داخل كل أسرة بحاجة إلى هذا الدليل والمنهج الذي يساهم في تنشئة أجيال جديدة تحترم المرأة وعملها وتحترم دور الأب.

وفى كلمته، عبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره البالغ للتعاون المثمر بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة فيما يخص البرامج والمشروعات المُقدمة للفتاة والمرأة المصرية في كافة أنحاء الجمهورية، معرباً عن سعادته بالمشاركة في إطلاق دليل "التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة".

أكد الوزير على الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية، والمساواة بين الرجل والمرأة في شتى المجالات ومنها قطاعي الشباب والرياضة، والتوجه نحو تكوين الشخصية الإيجابية الفاعلة بالمجتمع، وذلك من خلال تكاتف مختلف المؤسسات في تنفيذ البرامج والمشروعات المعززة لهذا النهج. وكشف الدكتور أشرف صبحي عن تكثيف الوزارة للمعسكرات خلال الفترة المقبلة، والتي تعزز من التنشئة المتوازنة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن توجه الوزارة نحو تنفيذ المعسكرات الرياضية والشبابية في مختلف المحافظات. وخلال كلمته أوضحالسيد يورجن بيرسون القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السويد بالقاهرةأن "المساواة بين الجنسين تساهم في الأمن والسلام. المساواة بين الجنسين لديها القدرة على خلق عالم أكثر سلاما. تشجيع إدماج المرأة واشراكها في عملية صنع القرار، من عمليات السلام إلى الاستجابات لتغير المناخ، يساعد على تحقيق سلام مستدام طويل الأمد".ومن جانبها، تقدمت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشكرللعائلات التي شاركت في المعسكرات وساعدت في تشكيل التدريب قائلاً: "لقد تقدمتم بشجاعة ومثابرة لتكونوا آباءً وأمهات أفضل، وأنتم بذلك تساهمون في تغيير نظرة المجتمعات إلى الأبوة والأمومة والمساواة بين الجنسين. يعد عمل وشراكات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا المجال جزءًا من مشاركتنا الأوسع في مصر لزيادة الوعى أن المساواة بين الجنسين ليست قضية متعلقة بالنساء فقط، بل هي قضية مجتمعات وأسر، وسيتحقق الازدهار عندما تتحقق المساواة بين الجنسين". وفي ختام كلمتها، أعربت السيدةكريستين عرب عن شكرهاللمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة لدعمهما الحاسم وشراكتهما في هذا المشروع، وأثنت على موظفيهما الذين أصبحوا، إلى جانب المجتمع المدني، مدربين(ات) في مجال التنشئة المتوازنة ما بين الأبوة والأمومة.فيما أكد الأستاذ ماجد فوزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ويل سبرينج مصر، أن الفكرة والدعم والشراكة هم أسباب نجاح المشروع، لافتًا إلى أن هذا الحدث يعد الثاني والعشرون الذي يتعاون فيه ويل سبرنج مع المجلس القومي للمرأة، موضحًا أن المعسكرات التي تم تنظيمها بالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنيا استهدفت 120 أسرة وشهدت حضور الأسرة بكامل أفرادها مما ساهم في زيادة تأثير المعسكرات،مشيدًا بدور المعسكرات في توطيد العلاقات الأسرية.

وتضمن اللقاء عرض نتائج تطبيق الدليل من خلال المعسكرات العائلية، والتي أقيمت في أربع محافظات: القاهرة، والمنيا، ودمياط، والإسكندرية وذلك بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرينج مصر.يهدف دليل"التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة"إلى تعزيز تبني الآباء والأمهات للممارسات المتوازنة لخلق المزيد من المساحات المتساوية بين الجنسين في المنزل من خلال تحدي المعايير النمطية القائمة على النوع الاجتماعي وتعزيز المزيد من المشاركة المتساوية للرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بين النساء والرجال، والفتيات والفتيان،إلى جانب التأكيد على أهمية التواصل الجيد بين الزوجين وتعزيز الحقوق الاقتصادية والتعليمية للمرأة.