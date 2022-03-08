الإسكندرية.. طقس متقلب ورياح باردة وتوقعات بسقوط أمطار ظهرا

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نشاطا للرياح، التي تصل سرعتها إلى 25-30 كم/ ساعة، إذ أنه من المتوقع وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار الخفيفة مع دخول فترات الظهيرة، تزيد شدتها تدريجيا لتكون متوسطة الشدة خلال فترات الليل، وخاصة على شمال وشرق المحافظة بنسبة حدوث 50% تقريباً.

طقس الإسكندرية اليوم

ويسود طقس متقلب غير مستقر في الإسكندرية، إذ تشهد غيوم جزئية مع اختفاء أشعة الشمس المحجوبة بسبب الرياح، فيما بلغت درجة الحرارة 23 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 24 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 63%، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 80% على بعض الأحياء.

ميناء الإسكندرية نشاط مع طقس متقلب

بينما شهدت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وتداول البضائع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادرة والواردة 2948 حاوية مكافئة؛ ووصل إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 230 ألف طن تقريبا.

53 سفينة في ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 53 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 45 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.