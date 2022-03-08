أوكرانيا: روسيا دمرت 221 مدرسة.. والإمارات: الأوضاع الإنسانية كارثية

قال مندوب أوكرانيا لدى «مجلس الأمن الدولي»، سيرجي كيسليتسا، إن 221 مدرسة دمرت أو تضررت نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده، مشيرا إلى نحو مليوني لاجئ من المدنيين بسبب العمليات.

وندد كيسليتسا، باستهداف القوات الروسية المستشفيات والمدارس، موضحا أن آلاف الأطفال في بلاده حرموا من التعليم.

وحمَّل المندوب الأوكراني، موسكو مسؤولية العملية العسكرية والتداعيات الإنسانية.

ودعا كيسليتسا، الدول الأعضاء في المجلس، للضغط على روسيا لوقف الكارثة الإنسانية، وتابع المندوب الأوكراني قائلا: إن موسكو تسهل الممرات التي تؤدي فقط إليها وإلى بيلاروسيا.

مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن: على موسكو وضع حد للتلاعب بحياة المدنيين

وأشار كيسليتسا، إلى أن روسيا قوَّضت التدابير الخاصة بالممرات الإنسانية، مضيفا أنه على موسكو وضع حد للتلاعب بحياة المدنيين، موضحا أن القوات الروسية تقصف الممرات الإنسانية.

واتهم مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن الدولي، سيرجي كيسليتسا، روسيا بعرقلة عمل الممرات الإنسانية، مضيفا أن روسيا مستمرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي

وأشار كيسليتسا، إلى أن روسيا تستهدف محطات القطارات لمنع عمليات الإجلاء، داعيا إلى إجبار روسيا على احترام وقف النار.

وتابع المندوب الأوكراني قائلا، إن العملية العسكرية الروسية تهدد الأمن الغذائي العالمي، موضحا أن العملية ستؤثر على سلاسل توريد الغذاء العالمية.

بدورها، أعربت الصين عن استعدادها للعب دور الوساطة في الأزمة، وحث مندوب الصين لدى المجلس، روسيا وأوكرانيا على مواصلة اللقاءات الدبلوماسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بكين»: إرسال أسلحة هجومية ومرتزقة سيفاقم الأوضاع

وقال المندوب الصيني، إن إرسال أسلحة هجومية ومرتزقة سيفاقم الأوضاع، مؤكدا على دعم بلاده للحلول الدبلوماسية في أوكرانيا.

وتابع مندوب الصين قائلا، إنه يجب احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أنه يجب ضمان أمن الممرات الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف مندوب الصين، أنه يجب دعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة أوكرانيا، محذرا من تسييس الملف الإنساني في أوكرانيا، وأشار إلى أنه يجب التوصل إلى موقف مشترك لحل الأزمة في أوكرانيا.

الإمارات: سنقدم 5 ملايين دولار إضافة إلى 30 طنا من المساعدات لـ أوكرانيا

وكانت مندوبة الإمارات لدى «مجلس الأمن الدولي»، السفيرة لانا زكي نسيبة، قالت في وقت سابق، إن بلادها ستقدم 5 ملايين دولار إضافة إلى 30 طنا من المساعدات لأوكرانيا.

وأضافت نسيبة، أنه يجب التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، داعية إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأوضحت المندوبة الإماراتية أنه يتعين على المجتمع الدولي تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا كارثية.

وأشارت نسيبة، إلى أن يجب تجنب استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات في أوكرانيا، وأعربت المندوبة الإماراتية لدى المجلس عن أسفها لـ انهيار الممرات الإنسانية التي اتفق عليها في أوكرانيا.

وشددت نسيبة،على أهمية توفير الدعم الإنساني لأوكرانيا.