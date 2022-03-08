مقتل لواء روسي رفيع المستوى في أوكرانيا.. شارك بحرب الشيشان

قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية تخطط لتطويق مدينة «دنيبرو» ثالث أكبر مدن أوكرانيا، فيما أشارت وزارة «الدفاع البريطانية»، إلى أن روسيا تواصل استهداف ممرات الإجلاء في أوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام اوكرانية، قالت في وقت سابق، إن رئيس أركان الجيش الروسي 41، اللواء فيتالي جيراسيموف، قتل وأصيب آخرون، نتيجة معارك بين القوات الروسية من جهة والقوات الأوكرانية من جهة آخرى على مشارف مدينة «خاركيف» الأوكرانية.

«جيراسيموف» شارك في الحرب الشيشانية الثانية

وجيراسيموف شارك في الحرب الشيشانية الثانية والعملية العسكرية الروسية في سوريا، كما تلقى وسام «عودة شبه جزيرة القرم» إلى روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكانت موسكو، اقترحت في وقت سابق، ممرات إنسانية في 5 مدن أوكرانية بينها العاصمة «كييف» لإجلاء المدنيين.

وكانت السفارة الروسية لدى بيلاروسيا، أعلنت مساء أمس الاثنين، اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفد الروسي ونظيره الأوكراني، التي جرت في منطقة «بيلافيجسكايا بوشا»، استمرت نحو 3 ساعات.

وكان مساعد رئيس البلاد، فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، قال في وقت سابق، إن جولة المفاوضات ستركز على مناقشات موضوع التسوية السياسية الداخلية في أوكرانيا والجوانب الإنسانية الدولية والقضايا العسكرية.

بدوره، قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، «سنبحث مع موسكو ملف المساعدات الإنسانية لأوكرانيا»، معربا عن امله في تنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأوضح جريفيث، أنه يجب توفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين في أوكرانيا، وأشار المنسق الأممي، على جميع الأطراف احترام وتأمين سلامة المدنيين في أوكرانيا.

وأضاف جريفيث، أنه يجب ضمان أمن الممرات الإنسانية في أوكراني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان «مجلس الأمن الدولي»، بدأ أمس الاثنين، جلسة إنسانية طارئة حول العملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بطلب من فرنسا والمكسيك وألبانيا وأيرلندا والنرويج، بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة.

مسؤول أممي: أرقام القتلى في أوكرانيا أكبر بكثير من المعلن

وقال جريفيث، إن أرقام القتلى في أوكرانيا أكبر بكثير من المعلن، مؤكدا أنه تم تدمير حياة الملايين في أوكرانيا.

وشدد المنسق الأممي، على ضرورة السماح للمدنيين الأوكرانيين بمغادرة مناطق الحرب.

وأضاف جريفيث، أن المدنيين في أماكن مثل: ماريوبول وخاركيف وميليتوبول وأماكن أخرى في حاجة ماسة إلى مساعدة، وخصوصا إلى مستلزمات طبية حيوية.

وأشار المنسق الأممي إلى وجود صيغ مختلفة ممكنة، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن احترام الأطراف لالتزاماتها بموجب قوانين الحرب.

«اليونيسيف»: 5.7 ملايين طفل في أوكرانيا يتعرضون لمخاطر

وفي سياق متصل، اوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، كاثرين راسل، في إحاطة أمام «مجلس الأمن الدولي»، إن 5.7 ملايين طفل في أوكرانيا يتعرضون لمخاطر من جراء الحرب.

وأشارت راسل، إلى مقتل 27 طفلا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، وإلى نساء وضعن أطفالهن في الملاجئ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتوقعت راسل، تفاقم أزمة اللاجئين، موضحة أن نصفهم على الأقل من الأطفال.

«موسكو» تحذر من تجاوز برميل النفط 300 دولار

اقتصاديا، أنهت شركة «بروكتر أند جامبل» الأمريكية، أكبر شركة لصناعة المواد الاستهلاكية في العالم، جميع استثماراتها الرأسمالية الجديدة في روسيا. وحذرت «موسكو»، من تجاوز برميل النفط 300 دولار إذا حظر الغرب استيراد النفط الروسي، فيما حمل نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، السياسيين الأوروبيين مسؤولية ارتفاع أسعار النفط والغاز