تفاصيل انهيار صومعة بني مزار.. مصرع عاملين وإصابة 9 آخرين

تفاصيل انهيار صومعة بني مزار، واحدة من الكلمات التي يبحث عنها المواطنون لمعرفة تفاصيل حادث صومعة تخزين القمح في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، إذ انهارت الصومعة في أثناء صيانة وتفريغ الهواء لتجهيزها لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح، الذي سيبدأ في شهر أبريل المقبل، ما أسفر عن مصرع 2 من العمال وإصابة 9 جرى نقلهم إلى المستشفى.

بدأت تفاصيل انهيار صومعة بني مزار بتفاجؤ العمال بحدوث دوي صوت هائل بمعدات عنبر التعبئة، في أثناء إجراء أعمال صيانة بالصومعة التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطي، ما تسبب في انهيارها، ونتيجة لتدافعهم للنزول من الطابق الثالث لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 9 ونقلوا إلى مستشفى سمالوط النموذجي؛ لتلقي العلاج.

تفاصيل انهيار صومعة بني مزار

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على تفاصيل انهيار صومعة بني مزار.

وقرر محافظ المنيا تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء معاينة للمباني المجاورة للصومعة وكذلك للمراجعة الفنية لكافة المعدات والأجهزة لبيان سلامتها لتجنب وقوع أي حوادث مماثلة، مؤكدا أن الحادث لم يطال مخزون القمح بالصوامع، ولم يترك أي تأثير علي المباني.

التدافع سبب وفاة العمال

وأشار إلى أنّ الوفيات والإصابات حدثت بسبب التدافع بين العاملين للنزول من الطابق الثالث لمبنى مجاور للصومعة، إثر سماع دوي صوت تفريغ الضغط.

قدم المحافظ التعازي لأسر الضحايا ووجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء، حيث زارهم بالمستشفى؛ للاطمئنان على استقرار حالتهم وتلقيهم العناية الطبية.