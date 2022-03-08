الصين: توسع الناتو في شرق أوروبا لعب دورا في اندلاع الأزمة الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الصينية إن توسع الناتو في شرق أوروبا لعب دورًا في اندلاع الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما أشارت المفوضية الأوروبية، «إذا لم ندعم أوكرانيا فإن روسيا لن تتوقف عند هذا الحد».

موسكو مستعدة لعقد مفاوضات فى تركيا

وأعلنت الخارجية الروسية، أنَّ موسكو مستعدة لعقد مفاوضات في تركيا والأمر يتوقف على استعداد الأوكرانيين.

200 ألف لاجئ

وبلغ عدد الفارين من أوكرانيا إلى روسيا بلغ نحو 200 ألف لاجئ. وذكرت مفوضية اللاجئين أنَّه يجب ضمان تأمين الممرات الإنسانية في أوكرانيا.