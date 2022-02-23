سعر طن الحديد اليوم.. حديد عز يسجل 15500 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت من أكثر ما يهم من يخطط لبناء منزل جديد، خاصة في القرى، إضافة إلى المستثمرين والمقاولين ورجال الأعمال، الذين يتجهون إلى أعمال البناء وإنشاء مبانٍ وعقارات مختلفة، لذا يكثر البحث دائما عن أسعار الحديد اليوم في الأسواق بشكل دائم، لمعرفة آخر الأسعار وما يتم تداوله في الأسواق من أنوع مختلفة من الحديد والأسمنت.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي سعر طن الحديد اليوم ومنها حديد عز الذي يكثر الإقبال عليه دائما من قبل الكثيرين، وفقا لما قاله أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة.

سعر طن الحديد اليوم

وقال الزيني لـ«الوطن»، إنّ أسعار الحديد اليوم ثابتة كما هي عليه قبل عدة أيام، بالتزامن مع تراجع الطلب المحلي بشكل مستمر، لافتا إلى أنّ أسعار الشركات الاستثمارية تراوحت بين 14800 إلى 15100 جنيه.

سعر طن حديد عز

تراوح سعر طن حديد عز اليوم بين 15,000 جنيه للطن إلى 15500 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي

بلغ سعر طن المراكبي اليوم نحو 15,000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي

بلغ سعر الطن اليوم نحو 15,100 جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم نحو 14,900 جنيه.

سعر طن حديد المصريين

بينما سجل طن المصريين اليوم استقرارًا عند 14,900 جنيه إلى 15 ألف جنيه.

سعر طن حديد الجارحي

واستقر سعر الجارحي اليوم عند 14,900 جنيه للطن، كما وصل سعر حديد مصر ستيل، إلى نحو 14,850 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

وقال الزيني خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن سعر الأسمنت اليوم الأربعاء للمستهلك، تراوح بين 1300 إلى 1700 جنيه.