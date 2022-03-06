وزارة الثقافة تعلن شروط وتفاصيل منح التفرغ 2022- 2023

أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل منح تفرغ جديدة للعام المالي الجاري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية طبقًا للائحة منح التفرغ للعام المالي 2022/ 2023، كما أعلن المجلس الأعلى للثقافة مواعيد تقديم الطلبات وشروط المنحة والمستندات المطلوبة، وطريقة تقديم الطلبات وكل التفاصيل.

المستندات المطلوبة لمنح التفرغ:

1- سيرة ذاتية وبيان بأعماله في مجال إبداعه.

2- تصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذى يشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره.

3- ثلاثة أعمال من إنتاجه الأدبي أو الفني أو البحثي المنشور، على أن يرفق طلبه بثلاث نسخ من كل عمل منها.

4- في مجال الفن التشكيلى والخط العربي يتقدم بثلاثة أعمال أنجزها في السنوات السابقة.

شروط التقدم لمنح التفرغ 2022- 2023

أعلن المجلس الأعلى للثقافة شروط الجائزة في بيان صحفي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسـية المصرية.

2- أن يكون مقيمًا بجمهورية مصر العربية طوال فترة التفرغ «عام كامل».

3- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.

4- تقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع.

5- تقدم الطلبات في ملف خاص مستوفٍ كل الأوراق المطلوبة.

6- يمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية تقررها اللجنة، تبدأ في 1 يوليو لمدة عام.

7- لا تقبل طلبات لمن سبق أن حصل على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.

8- لا تقبل تظلمات من فاتهم موعد التقدم للإعلان.

9- يبدأ تقديم الطلبات شخصيًّا وملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع المتقدمين من الأحد الموافق 6 مارس 2022 حتى يوم الخميس 17 مارس 2022 وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع.