وزارة الثقافة تعلن شروط وتفاصيل منح التفرغ 2022- 2023
كتب:
إلهام زيدان
05:31 م | الأحد 06 مارس 2022
الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة
أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل منح تفرغ جديدة للعام المالي الجاري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية طبقًا للائحة منح التفرغ للعام المالي 2022/ 2023، كما أعلن المجلس الأعلى للثقافة مواعيد تقديم الطلبات وشروط المنحة والمستندات المطلوبة، وطريقة تقديم الطلبات وكل التفاصيل.
المستندات المطلوبة لمنح التفرغ:
1- سيرة ذاتية وبيان بأعماله في مجال إبداعه.
2- تصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذى يشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره.
3- ثلاثة أعمال من إنتاجه الأدبي أو الفني أو البحثي المنشور، على أن يرفق طلبه بثلاث نسخ من كل عمل منها.
4- في مجال الفن التشكيلى والخط العربي يتقدم بثلاثة أعمال أنجزها في السنوات السابقة.
شروط التقدم لمنح التفرغ 2022- 2023
أعلن المجلس الأعلى للثقافة شروط الجائزة في بيان صحفي كالتالي:
1- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسـية المصرية.
2- أن يكون مقيمًا بجمهورية مصر العربية طوال فترة التفرغ «عام كامل».
3- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.
4- تقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع.
5- تقدم الطلبات في ملف خاص مستوفٍ كل الأوراق المطلوبة.
6- يمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية تقررها اللجنة، تبدأ في 1 يوليو لمدة عام.
7- لا تقبل طلبات لمن سبق أن حصل على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.
8- لا تقبل تظلمات من فاتهم موعد التقدم للإعلان.
9- يبدأ تقديم الطلبات شخصيًّا وملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع المتقدمين من الأحد الموافق 6 مارس 2022 حتى يوم الخميس 17 مارس 2022 وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع.