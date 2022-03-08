أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-3-2022 في مصر

حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية لذا يهتم الناس في الفترة الحالية خاصة بأسعار العديد من المنتجات والأغذية، وضمن ما يبحث عنه الأشخاص أسعار الدواجن كونها من اللحوم الأساسية على مائدة الطعام ويستخدم العديد مشتقاتها المختلفة بشكل يومي.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ هناك استقرار في الأسواق المحلية، لتسجل نفس أسعارها منذ عدة أيام بسبب توافر المعروض، وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين باللحوم البيضاء، تستعرض لكم بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات التجارية ومشتقاتها، فيما يلي:

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء بين 32 إلى 34 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك، بسعر يتراوح بين 36 إلى 37 جنيهًا، بينما الدواجن البلدي بين 39 جنيهًا، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ما بين 50 إلى 52 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا، بينما يصل سعر كرتونة البيض البلدي لنحو 65 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

ووفقال لجولة أجرتها بوابة «الوطن» في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن ومشتقاتها كما يلي:

- سجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد 45 جنيهًا.

- وصل سعر دبابيس الرومي لنحو 53 جنيهًا.

- سجل سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها.

- بلغ سعر فيليه الرومي وزن كيلو 105 جنيهات.

- تراوح سعر طبق الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها.

- سجل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا.

- وصل كيلو جرام من الدبابيس لنحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف نحو 107 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا.

- سجل سعر البانيه نحو 95 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيهًا.

- تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيهًا.